رئيس جامعة سوهاج يتفقد تدريبات مركز ضمان الجودة لتأهيل شباب الأكاديميين

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات البرامج التدريبية التي ينظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة، والمخصصة للمعيدين والمدرسين المساعدين، بهدف تنمية مهاراتهم في مجالات التدريس والبحث العلمي.

بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين، يصاحبه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد صموئيل مدير المركز.

وخلال جولته، تابع رئيس الجامعة سير المحاضرات وورش العمل التدريبية، واطمأن على انتظام تنفيذ البرامج وفق أعلى معايير الجودة، كما استمع النعمانى إلى آراء المتدربين حول محتوى البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها.

واشاد بحرصهم على المشاركة والتطوير المستمر، ومؤكدًا استمرار الجامعة في تقديم المزيد من البرامج النوعية التي تدعم التميز المؤسسي والأكاديمي.

واوضح الدكتور عماد صموئيل مدير المركز انه يشارك بالتدريب عدد ١٢٠ متدرب من الأساتذة المساعدين والمدرسين والمعيدين، حيث يتناول التدريب عدة موضوعات وهي برنامج إنشاء نظام داخلي لضمان الجودة، برنامج التوفيق لضمان الجودة، مفاهيم واساسيات ضمان الجودة.

برنامج الإرشاد الأكاديمي، دورة توصيف المقررات الدراسية، مضيفا ان البرنامج يتم بالقاعات التدريبية بالمركز.