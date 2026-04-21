محافظ سوهاج يعلن استلام 8431 طنا من القمح المحلي بصوامع وشون المحافظة

بالتزامن مع بداية موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2026، قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها حصاد محصول القمح بقرية باجا مركز سوهاج.

كما تفقد أعمال توريد الأقماح بصومعة شركة مطاحن مصر العليا بأولاد نصير، جاء ذلك بحضور الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، ومسئولي شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال حصاد محصول القمح من داخل قرية " باجا " بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين.

وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة، مما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الاستراتيجية.

كما تفقد "راشد" صومعة سوهاج بأولاد نصير، حيث تفقد معمل الفرز وتنقية القمح والذي يشرف عليه لجنة مشكلة من التموين والزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء.

واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، كما تفقد أعمال تفريغ القمح بالصوامع، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.

وأكد محافظ سوهاج أن محصول القمح مبشر هذا العام، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة 199 ألف فدان قمح موزعة على مراكز المحافظة المختلفة.

ولفت إلى توريد ما يزيد عن 186 ألف طن العام الماضي، ونأمل زيادة الكميات الموردة هذا العام، وقد تم استلام 8431 طن من الأقماح المحلية بصوامع وشون المحافظة، منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الجاري حتي الآن.

وتم استبعاد 502 طنًا لم تطابق المواصفات الفنية المطلوبة، مشيرا إلى زيادة القيمة المالية للأردب هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب درجة النقاء، حيث تصل قيمة الأردب درجة نقاء 23.5 إلى 2500 جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز جميع المواقع التخزينية والصوامع والشون، والتي تصل إلى 15 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل مديرية التموين طوال فترة موسم التوريد على تنسيق دائم بغرفة العمليات بوزارة التموين.

وأكد المحافظ أن هناك توجيهات واضحة بتذليل أية معوقات خاصة باستلام الأقماح من المزارعين، وسرعة سداد المستحقات المالية للموردين في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مشددا على إحكام الرقابة على حركة تداول ونقل القمح، ومنع تسريب أي كميات خارج المحافظة.