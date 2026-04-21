إلهام أبو الفتح
محافظات

محافظ سوهاج يعلن استلام 8431 طنا من القمح المحلي بصوامع وشون المحافظة

سوهاج _ أنغام الجنايني

بالتزامن مع بداية موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2026، قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها حصاد محصول القمح بقرية باجا مركز سوهاج.

كما تفقد أعمال توريد الأقماح بصومعة شركة مطاحن مصر العليا بأولاد نصير، جاء ذلك بحضور الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، ومسئولي شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال حصاد محصول القمح من داخل قرية " باجا " بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين.

وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة، مما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الاستراتيجية.

كما تفقد "راشد" صومعة سوهاج بأولاد نصير، حيث تفقد معمل الفرز وتنقية القمح والذي يشرف عليه لجنة مشكلة من التموين والزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء.

واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، كما تفقد أعمال تفريغ القمح بالصوامع، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.

وأكد محافظ سوهاج أن محصول القمح مبشر هذا العام، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة 199 ألف فدان قمح موزعة على مراكز المحافظة المختلفة.

ولفت إلى توريد ما يزيد عن 186 ألف طن العام الماضي، ونأمل زيادة الكميات الموردة هذا العام، وقد تم استلام 8431 طن من الأقماح المحلية بصوامع وشون المحافظة، منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الجاري حتي الآن.

وتم استبعاد 502 طنًا لم تطابق المواصفات الفنية المطلوبة، مشيرا إلى زيادة القيمة المالية للأردب هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب درجة النقاء، حيث تصل قيمة الأردب درجة نقاء 23.5 إلى 2500 جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز جميع المواقع التخزينية والصوامع والشون، والتي تصل إلى 15 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل مديرية التموين طوال فترة موسم التوريد على تنسيق دائم بغرفة العمليات بوزارة التموين.

وأكد المحافظ أن هناك توجيهات واضحة بتذليل أية معوقات خاصة باستلام الأقماح من المزارعين، وسرعة سداد المستحقات المالية للموردين في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مشددا على إحكام الرقابة على حركة تداول ونقل القمح، ومنع تسريب أي كميات خارج المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

الجيش الصومالي ينفذ حملة أمنية لتعزيز الأمن العام ومكافحة حركة الشباب الإرهابية في محافظة شبيلي الوسطى

الجيش الصومالي ينفذ حملة أمنية لتعزيز الأمن العام ومكافحة حركة الشباب

نتنياهو

نتنياهو: إيران تآمرت لتدميرنا بالقنابل النووية.. ولا وفود من طهران لإسلام آباد حتى الآن

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد