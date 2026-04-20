حصاد سنابل الخير يتجدد كل عام من قلب مزارع جامعة سوهاج

في مشهد يتجدد عامًا بعد عام، تواصل جامعة سوهاج نجاحها في موسم حصاد القمح السنوي بمزارعها الإنتاجية، حيث تمتد سنابل الخير شاهدة على ما تبذله الجامعة من جهود مستمرة في دعم الإنتاج الزراعي، وقد شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، العمال والمزارعين فى حصاد محصول القمح في موسمه السنوي، لعام 2026.

والذي يمتد على مساحة 20 فدانا بمزرعة الجامعة بمقرها الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومسئولي المزرعة، بجانب عدد من المزارعين.

وقال النعماني، إن محصول القمح يشهد هذا العام زيادة في الإنتاجية وجودة عالية فى المحصول، وذلك نتيجة جهود التطوير والتحسين المستمرة في القطاع الزراعى بمزارع الجامعة، للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم مخزون القمح الإستراتيجي.

بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح عميد الكلية، أنه تم استخدام أنظمة الزراعة الحديثة والمتطورة، والاعتماد على أنظمة الميكنة والوسائل التكنولوجيا التي تساهم في زيادة إنتاجية القمح، وجودة محصوله.

واضاف أن مزرعة الكوامل انتجت هذا الموسم 20 فدان قمح صنف (جميزة 11) من نوعية التقاوي المعتمدة، إلى جانب زراعة 21 فدان أعلاف (برسيم ودراوه)، مؤكداً على أن مزارع الجامعة يشرف عليها نخبة متخصصة من الأساتذة بالكلية، وتقدم خدمات استشارية وتدريبية متميزة للمزارعين من أبناء المحافظة.