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مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار

الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى نهاية تعاملات اليوم الأحد 7 يونيو 2026، فى البنوك الرئيسية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، أبرزها استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في البنوك اليوم

البنك المركزي المصري: 51.75 جنيه للشراء، 51.89 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.78 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.75 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع عند متابعة سعر الدولار فسعر الشراء هو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار من العملاء، بينما سعر البيع هو السعر الذي تبيع به الدولار للعملاء. 
ويتراوح هذا الفارق حاليًا بين 10 و14 قرشًا حسب البنك، وهو فارق طبيعي في الأسواق المستقرة.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

الاحتياطي النقدي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 125 مليون دولار، ليصعد في نهاية مايو الماضي إلى 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ3 مليارات دولار.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عامًا اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي كان خلالها الاحتياطي النقدي في أزهى قوة له إذ كسر حينها ما يقارب من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35.2% حاليًا.

مكونات الاحتياطي النقدي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة، أبرزها:

  • تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
  • الصادرات المصرية.
  • عوائد قناة السويس.
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
  • إيرادات السياحة.

أهمية الاحتياطي النقدي للاقتصاد المصري

الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، ويرتبط هذا الرقم القياسي بشكل مباشر باستقرار سعر الدولار، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أوقات الأزمات.

سعر الدولار اليوم

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 34.9 مليار دولار

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026. 
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2024-2025.

وتُعد هذه التحويلات أحد العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار سعر الدولار وتزيد من قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق.

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار استقراره النسبي مع ميل للانخفاض الطفيف خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدة أسباب:

  • استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.
  • ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
  • استمرار تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات مرتفعة.
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