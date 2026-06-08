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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غادة عادل لـ رامز جلال: ممكن ما تعملش فيا مقلب تاني؟

غادة عادل
غادة عادل

حلت الفنانة غادة عادل وابنتها مريم ضيفتين على الإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر قناة DMC، حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة والكواليس العائلية التي كشفت جانبًا مختلفًا من حياة الفنانة.

وخلال اللقاء، وجهت غادة عادل رسالة مازحة إلى الفنان رامز جلال، طالبة منه التوقف عن استضافتها في برامج المقالب التي يقدمها سنويًا، قائلة: «ممكن ما تعملش فيا مقلب تاني زي كل سنة؟».

وأضافت مازحة: «أنا عارفة إنك في أمريكا، أنا عايزة الفيتامينات»، في إشارة إلى طبيعة العلاقة الودية التي تجمعها برامز جلال، وهو ما أثار حالة من الضحك والتفاعل داخل الاستوديو.

وتحدثت غادة عادل خلال الحلقة عن أبرز المحطات في مشوارها الفني، مستعرضة كواليس عدد من أعمالها السينمائية والتلفزيونية التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا على مدار السنوات الماضية، كما كشفت عن مجموعة من المواقف والأسرار التي واجهتها خلف الكاميرا خلال مسيرتها الفنية.

واستعادت الفنانة ذكريات خاصة من بداياتها الفنية، بينما شاركت ابنتها مريم في عدد من الفقرات التي أضفت أجواءً عائلية وإنسانية على الحلقة، وسط حوار جمع بين الذكريات واللحظات المؤثرة والمواقف الطريفة.

غادة عادل إسعاد يونس رامز جلال

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