بعد تجديد الثقة.. فلورنتينو بيريز يواصل قيادة ريال مدريد حتى 2030

حافظ فلورنتينو بيريز على موقعه رئيساً لنادي ريال مدريد، بعدما نال ثقة أعضاء الجمعية العمومية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ليواصل قيادة النادي حتى عام 2030، في خطوة تؤكد استمرار المشروع الإداري الذي قاده إلى العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية.

وجاء فوز بيريز بعد تفوقه على منافسه ريكيلمي، حيث أظهرت النتائج حصوله على نسبة كبيرة من الأصوات، ما يعكس الدعم الواسع الذي يحظى به داخل أروقة النادي وبين قطاع كبير من جماهيره، تقديراً لما حققه من إنجازات على المستويين الرياضي والاقتصادي.

ويُعد بيريز، البالغ من العمر 79 عاماً، أحد أبرز الشخصيات في تاريخ ريال مدريد الحديث، بعدما ارتبط اسمه بفترات شهدت تتويج الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تطويرية ضخمة عززت من مكانة النادي على الصعيدين الرياضي والاستثماري.

وتأتي إعادة انتخابه في وقت يترقب فيه أنصار ريال مدريد قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسها ملف الجهاز الفني الذي يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الحالية. وتشير تقارير عديدة إلى إمكانية حدوث تغييرات على مستوى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعي الإدارة للحفاظ على تنافسية النادي ومواصلة حصد الألقاب.

كما ارتبط اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالعودة إلى تدريب ريال مدريد، بعدما ترددت أنباء تفيد بأن بيريز أبدى رغبة في دراسة هذا الخيار ضمن خططه المستقبلية، وهو ما أثار اهتمام الجماهير التي تتابع عن كثب كل المستجدات المتعلقة بالفريق.

وبتجديد الثقة في بيريز، يدخل ريال مدريد مرحلة جديدة تحت قيادة رئيسه المخضرم، وسط آمال كبيرة بمواصلة النجاحات وتعزيز مكانة النادي كأحد أكبر الأندية في تاريخ كرة القدم العالمية