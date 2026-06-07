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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند ورودري وكلوب.. ريكيلمي يكشف ملامح مشروعه لرئاسة ريال مدريد

ريكيلمي
ريكيلمي
إسراء أشرف

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، أعد برنامجًا انتخابيًا يعتمد على إحداث تغييرات واسعة داخل النادي، سواء على مستوى الإدارة الرياضية أو تدعيم صفوف الفريق بأسماء من الصف الأول عالميًا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريكيلمي يسعى لبناء مشروع جديد يعيد تشكيل المنظومة الرياضية للنادي، من خلال استقطاب عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم النرويجي إيرلينج هالاند والإسباني رودري، اللذان يعتبرهما من الركائز الأساسية لأي مشروع مستقبلي.

وفي الجانب الإداري، يخطط المرشح الرئاسي للاستعانة بعدد من رموز ريال مدريد السابقين في مناصب مؤثرة داخل النادي، حيث يبرز اسم راؤول جونزاليس لتولي الإدارة الرياضية، بينما يتجه فرناندو هييرو للإشراف على قطاع الفئات السنية، مع إمكانية منح إيكر كاسياس دورًا إداريًا ضمن الهيكل الجديد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني يورجن كلوب لا يزال ضمن الأسماء المطروحة لقيادة الفريق فنيًا، في ظل رغبة ريكيلمي في التعاقد مع شخصية تمتلك خبرة كبيرة في بناء المشاريع الرياضية طويلة الأمد.

وعلى صعيد الانتقالات، يراهن ريكيلمي على إبرام صفقات قوية قادرة على تعزيز قوة الفريق وإعادة ريال مدريد إلى صدارة المشهد الأوروبي، مع وجود اهتمام خاص بالتعاقد مع هالاند كأحد أبرز الأهداف الاستراتيجية للمشروع.

ولا تتوقف خطة المرشح عند الجوانب الفنية فقط، إذ تتضمن أيضًا مجموعة من المبادرات الاقتصادية والإدارية، أبرزها الحفاظ على نموذج ملكية الأعضاء، وتطوير مصادر الدخل، وإجراء تحديثات على نظام التذاكر الموسمية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تطويرية في المدينة الرياضية "فالديبيباس".

وتأتي هذه الوعود ضمن المنافسة الانتخابية الجارية داخل النادي الملكي، حيث يسعى ريكيلمي إلى إقناع الأعضاء برؤية تعتمد على الدمج بين الخبرات التاريخية والأسماء العالمية من أجل قيادة ريال مدريد نحو مرحلة جديدة.

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