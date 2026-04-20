محافظ سوهاج: توريد 5801 طن قمح وتجهيز 15 موقعاً لاستقبال المحصول

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن استلام 5801 طن و614 كيلوجرامًا من الأقماح المحلية بصوامع وشون المحافظة، منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الجاري. وأكد المحافظ انتظام عملية التوريد دون عوائق.

وشدد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان انسيابية التوريد.

وأوضح المحافظ أن لجان الفحص الدوري تعمل بدقة لضمان جودة المحصول، مشيراً إلى استبعاد 421 طنًا لم تطابق المواصفات الفنية المطلوبة.

وأضاف أن المحافظة جهزت 15 موقعاً تخزينياً لاستيعاب إنتاجية المساحات المنزرعة هذا العام، والتي بلغت نحو 199 ألف فدان.

وفي سياق متصل، شدد اللواء راشد على سرعة صرف المستحقات المالية للموردين وفقاً للأسعار المعلنة، والتي تصل إلى 2500 جنيه للإردب (درجة نقاوة 23.5).

كما وجه بتكثيف الرقابة من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمنع أي تلاعب وضمان الشفافية الكاملة.

من جانبه، أشار سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن المواقع التخزينية تستقبل المزارعين يومياً من الثامنة صباحاً، مع استمرار العمل حتى منتصف الليل في الشون المجهزة بالإضاءة، لاستيعاب كافة الكميات الموردة وتقليل زمن الانتظار