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غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

ابنه شيرين عبد الوهاب
ابنه شيرين عبد الوهاب
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل تخرج مريم، ابنة شيرين عبد الوهاب، من المرحلة الثانوية، حيث لفت غياب والدتها عن الصور المتداولة الأنظار.

حفل تخرج ابنة شيرين عبد الوهاب 

 وظهرت فيه مريم ابنة شيرين في ذلك الوقت برفقة والدها الموزع الموسيقي محمد مصطفى، إلى جانب الفنانة زينة وعدد من الحضور. 

وبحسب الصور المتداولة ، لم تظهر شيرين في أي من اللقطات الخاصة بالحفل، ما أثار تساؤلات بين المتابعين حول سبب غيابها.

وحرص والد مريم على التواجد ومشاركتها الاحتفال بهذه المناسبة المهمة.

و يُذكر أن مريم هي ابنة شيرين من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى.

شيرين عبد الوهاب حفل تخرج ابنة شيرين عبد الوهاب زينه

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