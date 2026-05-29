توما يرد على الجدل المثار حول أغنية بحرية لشيرين عبد الوهاب

علق الموزع الموسيقي توما علي الجدل أغنية بحرية للفنانة شيرين عيد الوهاب، والتي تعرضت لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر توما صورة تجمعه بشيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” وعلق عليها قائلًا: “حبايبي شيرين وعزيز” ".



وكان احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعى، بنجاح أغنية بحرية التى تجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى.

وكتب الشافعى عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للجمهور المحترم.. بحرية رقم 1 يوتيوب مصر ورقم 7 يوتيوب العالم بعد 24 ساعه، عيد أضحى مبارك».

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.