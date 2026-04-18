الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لقاء دولي في ضيافة رئيس جامعة سوهاج للريادة العالمية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، خلال لقاء موسع مع  Mrs. Nontsikelelo Kote نائب  رئيس جامعة نورث ويست، والوفد المصاحب لها ان جامعة سوهاج تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المرموقة.

وهو أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الجامعة نحو التميز،  بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

جامعة سوهاج

وقال "النعماني"، إنه خلال اللقاء تم مناقشه اوجه التعاون المشترك  ووضع استراتيجية نحو استحداث برامج أكاديمية حديثة ومتطورة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وذلك بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف المطلوبة للمنافسة بكفاءة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تطوير التعليم الجامعي وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية الشاملة على رأس أولوياتها.

وأضاف الدكتور اشرف عكاشة مدير العلاقات الدولية بالجامعة ، أن اللقاء شهد استعراضًا شاملًا للإمكانات الأكاديمية والبحثية والبنية التحتية المتوفرة لدى كلٍ من الجامعتين، حيث قدم الجانبان عرضًا تفصيليًا للكليات والبرامج الدراسية والتخصصات المتميزة.

وذلك إلى جانب أنه تم الاتفاق علي عمل شهادة  مشتركة في الزراعة والتعاون البحثي فى مجال الزراعي، البدء فى تنفيذ برامج مشتركة ولقاءات افتراضية كل أسبوعين بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفه بين الجامعتين، وتبادل الطلاب خاصة بكلية الطب وقسم القلب فيما يخص الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات.

وأعرب الوفد ، عن سعادته بالتواجد في هذا الصرح العلمي العملاق، مشيدين بالجامعة والتى تعد من أسرع الجامعات نموا في أفريقيا فيما يخص التصنيفات العالمية، حيث استطاعت الجامعة أن تقفز ف عام واحد ١٦٢ مركزا.

كما اشادوا بما لمسوه من تطور كبير وإنجازات متتالية داخل جامعة سوهاج، مؤكدين أن ما تحقق يعكس رؤية قيادية طموحة وجهودًا متميزة يقودها الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بما جعل الجامعة نموذجًا واعدًا ومؤسسة أكاديمية تسير بخطى ثابتة نحو التميز والريادة.

حضر اللقاء من جامعة سوهاج كلا من الدكتور خالد عمران وحسين طه نواب رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عكاشة مدير العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتور النميري زناتي عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، والدكتور محمد نصر عميد كلية الطب، الدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدله، الدكتور طلعت علي عميد كلية الهندسه، الدكتور خلف عميد كلية الزراعه، الدكتور محمد حسني نائب مدير  المستشفى والدكتور ياسر عبدالفتاح أمين  الجامعة المساعد.

وقد ضم وفد جامعة نورث ويست كلا من  Dr. Soobramoney Shernic مدير مركز العلاقات الدولية، Prof. Frederick Abraham Kotze عميد كليات الطب،  Prof. Petra Bester مديرة الأبحاث بكلية الطب -  Prof Sithandiw نائب العميد لضمان الجودة،  Letlotlo Patience مساعد المدير التنفيذي للمشروعات الإستراتيجية.

