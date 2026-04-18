الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة لـ طب سوهاج تعالج 858 مواطنا من أهالي الصوامعة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد يعكس دور الجامعات في خدمة المجتمع، واصلت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج تحركاتها الميدانية داخل القرى، عبر قافلة طبية وتوعوية استهدفت أهالي قرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، لتقديم خدماتها المجانية مباشرة للمواطنين داخل بيئتهم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذه القوافل تأتي في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي، والمشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

قوافل طبية مجانية

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 858 مواطنًا مع صرف العلاج بالمجان، إلى جانب تحويل 37 حالة إلى المستشفى الجامعي لاستكمال العلاج، وهو ما يعكس حجم الإقبال والثقة في الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب، إلى أن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية متنوعة، ما أتاح تقديم رعاية شاملة للحالات المرضية المختلفة، مؤكدًا حرص الكلية على استمرار تلك القوافل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وفي سياق متصل، لفت الدكتور محمد عبد الغفار المغربي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، إلى أن القافلة لم تقتصر على العلاج فقط، بل تضمنت ندوات توعوية مهمة، أبرزها التوعية بمخاطر الإدمان، والتعامل مع السموم المنزلية، وأهمية الكشف المبكر لحديثي الولادة، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية والعنف الأسري.

وشهدت القافلة مشاركة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، في إطار عمل متكامل يجمع بين العلاج والتوعية، ويستهدف تحسين جودة الحياة الصحية لأهالي القرى، في خطوة تؤكد أن الخدمات الطبية لم تعد حكرًا على المستشفيات، بل باتت تصل إلى المواطنين في أماكنهم.

