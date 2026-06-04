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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ
سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يرصد لحظة سقوط لودر داخل إحدى الترع بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وذلك أثناء محاولته انتشال سيارة تاكسي كانت قد سقطت بالمياه في وقت سابق.

وأظهر الفيديو المتداول تجمع عدد كبير من الأهالي حول موقع الحادث، في محاولة لمتابعة أعمال الإنقاذ، قبل أن يفقد اللودر توازنه بشكل مفاجئ ويسقط بالكامل داخل الترعة خلال عملية سحب السيارة الغارقة، وسط حالة من الذهول بين الحاضرين.

وتسبب الحادث في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول المقطع على نطاق واسع، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن صدمتهم من طريقة تنفيذ عملية الانتشال، مطالبين بضرورة اتباع إجراءات السلامة لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

وبحسب شهود عيان، فإن الواقعة لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية، فيما تمكن عدد من الأهالي من التدخل سريعًا لمساعدة الموجودين بمحيط اللودر عقب سقوطه في المياه.

غرق لودر كفر البطيخ ترعة محاولة انقاذ

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