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8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

الباحثة
الباحثة
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للباحثة الدكتورة الشيماء صلاح خلال مناقشة رسالة الماجستير، ظهرت فيه وهي تبكي متأثرة أثناء حديثها عن والدتها وأسرتها، في مشهد حصد إعجابًا واسعًا بين المتابعين.

كلمات مؤثرة

وقالت الباحثة خلال كلمتها: "ليس ما نحن عليه ما شاء الله، إحنا 8 بنات دكاترة ومحمد أخويا آخر العنقود، كل ما نحن فيه بعد ربنا بسبب أمي الحبيبة، هي اللي خلتني في المكان ده، ولأنك كنتِ السند الذي لا يلين والقلب الذي يحمل الأمل دائمًا، كلمتك كانت قوتي في وقت ضعفي، ودعوتك كانت نورًا، فجزاكِ الله عني فردوسًا ونعيمًا، كما جعلتِ حياتي جنة وحياة إخوتي، حفظكم الله نورًا لا ينطفئ".

وأضافت موجهة حديثها إلى أشقائها: "لستم إخوةً فحسب، بل أنتم العزوة والكتف الذي أستند عليه في كل عُسر، وكنتم في الرحلة التعب والأمان، وشاركتموني القلق، لأنكم جعلتم طريقي مضيئًا بوجودكم، ولأنكم السند الذي أعتز به وأفخر به أمام العالم، أدعو الله أن يديم بيننا هذا الرباط الغالي ويحفظكم لي روحًا لروحي وسندًا لا ينقطع".

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بقصة الأسرة التي نجحت في تخريج 8 بنات يحملن درجة الدكتوراه، معتبرين أن الأم تمثل نموذجًا مشرفًا للأم المصرية المكافحة التي صنعت قصة نجاح استثنائية لأبنائها.

الباحثة فاطمة فيديو متداول تداول

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