رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس كيرلس سمير قسًا كارزًا بمجمع سوهاج "سيتي" ويلتقي رابطة الإنجيليين

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال رسامة وتنصيب القس كيرلس سمير عيسى قسًا كارزًا بمجمع سوهاج الإنجيلي المشيخي "سيتي"، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بسوهاج، وسط حضور كنسي وشعبي كبير.

وشهد الاحتفال حضور القس موسى إقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف منير، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والقس ولسن نجيب، رئيس مجمع الأقاليم العليا الإنجيلي، والقس يوسف عطالله، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع سوهاج، بجانب مشاركة النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب المصري.

كما شارك في الاحتفال القس إفرايم يعقوب، أستاذ اللاهوت الرعوي بكلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية، والقس سمير سلامة، راعي الكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير، والقسيس ماهر فؤاد، سكرتير مجمع سوهاج الإنجيلي، والقسيس مايكل يعقوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والشيخ سمير صبري، نائب رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والشيخ هاني صبحي، رئيس هيئة الأوقاف والممتلكات بسنودس النيل الإنجيلي، وحضور عدد من القيادات الدينية، بجانب فريق ترانيم الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى القس كيرلس سمير عيسى وعائلته، ومجمع سوهاج، وشعب كنائس سوهاج الإنجيلية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في احتفال اليوم، مؤكدًا أهمية الدعوة الكرازية ودور الكنيسة في إعداد خدام قادرين على خدمة الكنيسة والمجتمع بروح المحبة والالتزام.

وأضاف: "الله صانع أمرًا جديدًا في حياتنا، والله له تدابيره الصالحة في أي زمان ومكان. نثق في صلاح الله وعدله بلا خوف من أي قوى أو تهديد، فهذه هي هويتنا في المسيح يسوع. وعلينا نحن أيضًا أن نصنع أمرًا جديدًا: الشهادة بيسوع المسيح، والتضامن مع المحتاجين."

وخلال جولته، اليوم الخميس، التقى رئيس الطائفة بقيادات رابطة الشباب الإنجيلي بسوهاج، وكان في استقباله الدكتور الشيخ وجيه القط، نائب الأمين العام لرابطة الإنجيليين، وذلك بحضور قيادات سنودس النيل الإنجيلي، وأعضاء مجلس الإدارة وخدام الرابطة.

وقد أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن اعتزازه الكبير بالدور الريادي للرابطة في خدمة الكنيسة المحلية وتمكينها، قائلًا: "رابطة الإنجيليين نموذج حي للعمل المؤثر، وإسهامات الرابطة في إعداد الخدام وخدمة المجتمع شهادة حية على إيمان عميق برسالة الكنيسة."