قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 جنيهات دفعة واحدة .. صعود أسعار الدواجن الآن بالأسواق
بحضور محافظ البنك المركزي.. مدبولي يتابع تدبير الاحتياجات المالية لتأمين مخزون الوقود ومحطات الكهرباء
تقرير صادم: هوندا تستعد لوقف إنتاج شاحناتها حتى 2028
لممارسة الرذيلة.. القبض على طالب يستدرج الفتيات في الشرقية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الأسعار والمشروعات القومية غدا
في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي.. وزير خارجية الإمارات يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
ناقد رياضي: محمد شوقي مرشح بقوة للعمل مدربًا عامًا في الأهلي
رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي
حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو
طاقم حكام مكسيكي لودية منتخب مصر و البرازيل ..تفاصيل
800 ألف دولار.. محامي صلاح مصدق: نرحّب بالتسوية لإنهاء النزاع مع الزمالك
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. والجنيه الذهب يفقد 399 جنيهًا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل انطلاقها غدا.. محافظ الغربية يعلن جاهزية 421 لجنة لاستقبال 94696 طالبا بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة.. و38 لجنة لـ5315 طالبا بالإعدادية المهنية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جاهزية جميع لجان الشهادة الإعدادية العامة والمهنية على مستوى المحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تنطلق غدًا الخميس، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشار محافظ الغربية إلى أن 94696 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة، من بينهم 1100 طالب بنظام المنازل، بينما يؤدي 5315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة، من بينهم 600 طالب منازل، مؤكدًا استمرار تطبيق نظام البوكليت للعام الثاني على التوالي وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة استعدادات الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لضمان انتظام سير الامتحانات دون أي معوقات، مع رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان والكنترولات وخطوط سير توزيع أوراق الأسئلة.

ردع مخالفين 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على منع دخول أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، مع تطبيق الضوابط الامتحانية بكل حسم حفاظًا على الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان ومقار الكنترولات وأماكن التصحيح، مع مراجعة جاهزية المدارس من خلال المتابعات المستمرة لمديري الإدارات التعليمية، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات.

طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية 

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إلى جانب الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، مع التأكيد على وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة وبدء اللجان في توقيتها الرسمي.

مواجهه غش اللجان 

وشدد «حسن» على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لأعمال البوكليت وتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. 

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مدارس امتحانات طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

الإخوان

باحث: ثورة 30 يونيو أسقطت مخطط توظيف الإسلام السياسي لتفكيك المنطقة وكشفت حقيقة جماعة الإخوان

إيران وأمريكا

تصعيد واشنطن وطهران.. خبير: القوة أداة تفاوض

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

بالصور

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إنجى وجدان قبل وبعد فقدان وزنها

فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

فيديو

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد