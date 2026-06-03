قبل انطلاقها غدا.. محافظ الغربية يعلن جاهزية 421 لجنة لاستقبال 94696 طالبا بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة.. و38 لجنة لـ5315 طالبا بالإعدادية المهنية

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جاهزية جميع لجان الشهادة الإعدادية العامة والمهنية على مستوى المحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تنطلق غدًا الخميس، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار محافظ الغربية إلى أن 94696 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة، من بينهم 1100 طالب بنظام المنازل، بينما يؤدي 5315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة، من بينهم 600 طالب منازل، مؤكدًا استمرار تطبيق نظام البوكليت للعام الثاني على التوالي وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة استعدادات الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لضمان انتظام سير الامتحانات دون أي معوقات، مع رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان والكنترولات وخطوط سير توزيع أوراق الأسئلة.

ردع مخالفين

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على منع دخول أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، مع تطبيق الضوابط الامتحانية بكل حسم حفاظًا على الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان ومقار الكنترولات وأماكن التصحيح، مع مراجعة جاهزية المدارس من خلال المتابعات المستمرة لمديري الإدارات التعليمية، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات.

طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إلى جانب الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، مع التأكيد على وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة وبدء اللجان في توقيتها الرسمي.

مواجهه غش اللجان

وشدد «حسن» على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لأعمال البوكليت وتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.