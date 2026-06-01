اقتصادية طنطا تنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسيل الأموال

تنظر محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية اليوم أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة" على خلفية اتهامها في قضية غسيل أموال.

كانت الدائرة المختصة بالمحكمة القضية اتسمت بتنفيذ إجراءات قانونية كما ضتستمع المحكمة إلى طلبات ودفوع هيئة الدفاع.

تعود أحداث القضية اتهام المتهمة بغسل أموال متحصلة من أنشطة محل تحقيقات، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لأحكام القانون.

كانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية قضت قبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، والحكم ببراءتها في القضية مع استرداد 50 ألف جنيه الغرامة المدفوعة.