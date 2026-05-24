إخلاء سبيل أستاذ بجامعة طنطا بعد واقعة التحر.ش بطالبة لحين ورود تحريات المباحث

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بالفتح باب التحقيق في واقعة البلاغ المقدم من طالبة بكلية التجارة ضد أستاذ بجامعة طنطا تتهمه بالتحرش الجنسي داخل مكتبه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال الطالبة الشاكية وأستاذ جامعة طنطا المتهم وطلبت تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط مقر الكلية المذكورة .

ردع قانوني



كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل أستاذ جامعة طنطا بضمان محل وظيفته لحين ورود تحريات المباحث حول صحه الواقعة من عدمه .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ رسمي من طالبة بكلية التجارة بجامعة طنطا تتهمه بالتحرش بها داخل مكتبه الخاص بالكلية .

تحرك تنفيذي عاجل



وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لفحص صحه الواقعة من عدمه وعرض تقريرها علي جهات التحقيق لأخذ إجراءاتها القانونية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.