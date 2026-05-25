تواجد طبي مكثف بمستشفيات جامعة طنطا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات الجامعية، وذلك تزامناً مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وتأتي هذه الخطوة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال فترة الاجازة.

توجيهات جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين، أن الجامعة وضعت كافة إمكاناتها الطبية والبشرية في حالة تأهب لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي ضمان تقديم رعاية صحية فائقة السرعة والجودة لكافة المواطنين، موجهاً بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، مع تفعيل غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، مثمناً جهود الأطقم الطبية والإدارية المتواجدة في مواقعها خلال فترة الإجازة، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرتهم على التعامل الاحترافي مع كافة الحالات الطارئة.

تحرك تنفيذي

وفي إطار الخطة الموضوعة، أكد الدكتور محمد حنتيرة أنه تقرر انعقاد لجنة الأزمات والكوارث بشكل دائم برئاسة الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الواقيات الشخصية، والمطهرات، وكافة المستلزمات الطبية الضرورية لحماية الفرق الطبية والمرضى ومواجهة أي مخاطر محتملة.

طوارىء عيد الأضحي المبارك

أضاف الدكتور محمد حنتيرة أن الاستعدادات تضمنت إعداد جداول "نوبتجيات" وسهر على مدار الساعة لفرق مكافحة العدوى والترصد، مع زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في أقسام الطوارئ، كما تم وضع جدول زمني لسيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات وتجهيزها بكافة الاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى تنظيم جداول عمل الأطباء والفنيين في الأقسام المعاونة مثل الأشعة، المعامل، وبنك الدم.

كما تابع الدكتور حسن التطاوى أنه تم توفير أدوية ومستلزمات لأقسام الطوارئ بكميات إضافية، وتأمين مخزون استراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، كما تمت مراجعة كافة الشبكات الحيوية بالمستشفيات، بما في ذلك شبكات الغازات، ومولدات الكهرباء، وتوافر وقود "السولار"، لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، مع تخصيص عدد من الأسرّة بالأقسام الداخلية لاستقبال ذات العلاقة بالطوارىء، والتأكد من جاهزية الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.