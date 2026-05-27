محافظ الغربية يشارك أهالي طنطا فرحة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي

أدى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي، وسط آلاف المصلين من أهالي المحافظة، بحضور اللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد عز، ممثل الأمن الوطني، والعميد حازم مهران، قائد مكتب المخابرات الحربية، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وحرص المحافظ على مصافحة المواطنين وتبادل التهاني معهم، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ومؤكدًا أن العيد يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم التراحم والتكافل وصلة الرحم، ونشر أجواء البهجة بين الأسر المصرية.

أداء صلاة عيد الأضحى

وعقب الصلاة، قدّم المحافظ الهدايا التي تحمل صورة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصلين والأطفال وذوي الهمم، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة المميزة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

تقديم واجب التهاني

وقدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي خالص التهاني لأهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.