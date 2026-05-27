إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس الفلبيني في القصر الإمبراطوري

استقبل إمبراطور اليابان، ناروهيتو، والإمبراطورة، ماساكو، الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، وقرينته اليوم /الأربعاء/ في القصر الإمبراطوري بالعاصمة (طوكيو).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم إقامة حفل استقبال للرئيس الفلبيني في حديقة القصر بحضور رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، وولي العهد، الأمير أكيشينو، وقرينته،الأميرة كيكو، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين.

ويصادف هذا العام الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والفلبين.

وكان قصر مالاكانانج الرئاسي في الفلبين قد أعلن أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن سيقوم بزيارة دولة لليابان خلال الفترة من 26 حتى 29 من شهر مايو المقبل، وذلك تلبية لدعوة من الحكومة اليابانية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قمة مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، حيث من المتوقع أن يناقش الزعيمان المسار المستقبلي للشراكة الاستراتيجية المعززة بين الفلبين واليابان.

كما من المتوقع أن يواصلا مناقشاتهما الأخيرة بشأن التطورات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء والأمن البحري.