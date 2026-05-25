تفعيل المنظومة الإلكترونية المتكاملة لحجز وصرف الوجبات الغذائية بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تفعيل المنظومة الإلكترونية المتكاملة لحجز وصرف الوجبات الغذائية لطلاب وطالبات المدن الجامعية ، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية الجامعة لحوكمة مواردها وتقليل اهدار المواد الغذائية عبر ربط الصرف بالاحتياجات الفعلية للطلاب، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أنها تمنح الطالب مرونة كاملة في إدارة وجباته اليومية، موضحاً أن النظام يتيح للطالب حجز وجبة اليوم التالي من أي مكان وفي أي وقت، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 11:59 مساءً، مما يوفر الوقت والجهد ويمنع التكدس داخل المطاعم.

توجيهات جامعة طنطا

أضاف الدكتور محمد حسين أن الهدف الأساسي هو ترشيد الاستهلاك وربطه بالاحتياجات الفعلية وحوكمة ادارة الموارد وتقليل الهدر بالإضافة إلى التيسير على طلاب وطالبات المدن الجامعية، وضمان وصول الوجبات الغذائية للطلاب بأعلى معايير الجودة، مع إحكام الرقابة على إدارة الموارد وتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة قطاعات المدن الجامعية، مؤكداً أن المنظومة لا تقتصر فوائدها على الطالب فحسب، بل تمتد لتشمل الإدارة المالية واللوجستية؛ حيث تتيح استخراج تقارير وإحصائيات دقيقة لحظة بلحظة لعدد الوجبات، مشيراً إلى أن هذا النظام البياني الدقيق يساهم بشكل مباشر في ترشيد الاستهلاك ومنع الهدر في الخامات الغذائية، بما يضمن استدامة الموارد المالية للجامعة وتوجيهها بالشكل الأمثل، معربا عن خالص شكره وعميق تقديره لقطاع التعليم والطلاب ولإدارة المدن الجامعية، وللمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، ووحدة تطوير نظم المعلومات، مثمناً جهودهم الدؤوبة لتطوير وتفعيل هذا النظام وضمان كفاءته التشغيلية العالية.

تحرك تنفيذي عاجل

أضاف الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة أن المنظومة تعتمد على خطوات ميسرة تبدأ بدخول الطالب على المنصة باستخدام الرقم القومي، وتعيين كلمة مرور خاصة بعد الدخول الأول بكلمة المرور الافتراضية، ويقوم الطالب باختيار الوجبات المطلوبة عبر خانات الاختيار، ثم حفظ "كود الحجز" (QR Code) سواء عبر الطباعة أو الحفظ على الهاتف المحمول، وعند موعد الصرف، يتوجه الطالب إلى مطعم المدينة الجامعية، حيث يتم مسح الكود باستخدام أجهزة قارئ رمز الاستجابة السريعة (QR Scanner) للتأكد من استحقاق الطالب للوجبة وصرفها فورًا وبشكل آلي.

وفي إطار دعم هذا التحول الرقمي، كشف الدكتور رمضان معن المشرف العام على المدن الجامعية عن تزويد صالات الطعام بالمدن الجامعية بكافة التجهيزات التقنية اللازمة، والتي شملت أجهزة كمبيوتر حديثة، بواقع جهازين لكل صالة طعام، وأجهزة قارئ QR Code، لضمان سرعة فحص الأكواد وتدفق الطلاب، وطابعات متطورة لخدمة العمليات الإدارية داخل المطاعم.