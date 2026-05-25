إنذار بالإخلاء يهز مدينة صور.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر خلال النصف ساعة الأخيرة إنذارين بالإخلاء لسكان برج الشمالي في مدينة صور جنوب لبنان، بعد إنذارات مشابهة طالت عدداً من البلدات الجنوبية، مشيرة إلى أن هذه الإنذارات تأتي تمهيداً لشن غارات إسرائيلية على المناطق التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر خرائط تفاعلية طالب السكان بالابتعاد عنها.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن صفارات الإنذار دوت في شومرا بالجليل وفي بلدتين حدوديتين جراء مسيرات مفخخة، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بسقوط مسيرة مفخخة قرب تجمع لقواته داخل العمق اللبناني، كما تحدث عن اجتياز مسيرة أخرى الحدود ووصولها إلى مستوطنة المطلة، التي تعد من أكثر المستوطنات تضرراً بسبب قربها من الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأشارت إلى أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أكدت انفجار مسيرة داخل منزل في المطلة دون تسجيل إصابات، بينما تحدث الجيش عن أضرار في أحد المنازل وأن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.

وأوضحت أبو شمسية أن المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية يواصلون رفض العودة بسبب هاجس المسيرات، لافتة إلى أن هذا الملف كان محور توتر داخل اجتماعات الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي.

وتابعت أن تصريحات كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وُصفت بأنها تحريضية، بعدما دعوا إلى احتلال الضاحية الجنوبية وهدم منازل اللبنانيين في قرى الخط الأول جنوب لبنان، في وقت يبدو فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع المسيرات التي تستهدف تجمعات جنوده.

