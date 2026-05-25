التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية يعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية عن استمرار تقديم خدماتها للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال عدد من الفروع والمنافذ التابعة لها، وذلك في إطار حرصها على ضمان استمرارية الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها خلال أيام العيد.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على المواطنين وضمان تقديم الخدمات اللازمة دون انقطاع، بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المنتفعين خلال فترة الإجازات الرسمية.

ووفقًا للمواعيد المعلنة، تعمل الفروع والمنافذ التالية خلال الفترة من الثلاثاء حتى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 مساءً:

الفرع الرئيسي

مركز طب أسرة حي السلام

مركز طب أسرة الشهداء

مركز طب أسرة الرحمة

مركز الفريد الطبي

مركز طب أسرة التل الكبير

وحدة طب أسرة القصاصين

وحدة طب أسرة أبو صوير المحطة

مركز طب أسرة فايد

وحدة طب أسرة قنارة

مركز طب أسرة أبو سلطان

مركز طب أسرة القنطرة غرب

مركز طب أسرة أبو خليفة

وحدة طب أسرة الرياح

مستشفى المجمع الطبي

طوارئ أبو خليفة

مستشفى فايد التخصصي

كما أوضحت الهيئة أن يوم الثلاثاء فقط سيكون العمل بالفترة المسائية من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 مساءً وفقًا للجدول المحدد.

وأشارت الهيئة إلى أن العمل خلال السبت والأحد سيكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 مساءً، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واختتمت الهيئة بيانها بتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية لهم دوام الصحة والعافية، مؤكدة استمرار جهودها لتقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية لجميع المنتفعين.