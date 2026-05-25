نجلاء العسيلي : التأمين الصحي الشامل أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل من توسع وتطوير يمثل إنجازًا وطنيًا حقيقيًا يعكس إرادة الدولة في بناء نظام صحي متكامل يضمن العدالة في تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين دون تمييز، مشيرة إلى أن نجاح المرحلة الأولى في 6 محافظات خطوة مهمة على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تستهدف تعزيز استدامة التمويل وإعادة حوكمة المنظومة بما يضمن كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات، مؤكدة أن تطوير الإطار التشريعي ضرورة لمواكبة الواقع العملي وتوسيع قاعدة المستفيدين.

بناء شراكة حقيقية بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية

وأوضحت عضو مجلس النواب أن ما تحقق من نسب تسجيل مرتفعة وتوسع في التعاقد مع القطاع الخاص يعكس نجاح الدولة في بناء شراكة حقيقية بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدعم البرلماني والحكومي لضمان وصول المنظومة إلى جميع المحافظات وتحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المصريين.