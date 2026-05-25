الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعلن مواعيد العمل بالمنافذ خلال إجازة عيد الأضحى

عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن مواعيد العمل بمنافذ الهيئة في محافظات التطبيق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين خلال فترة الإجازة.

وأكدت الهيئة أن عددًا من المنافذ بالمحافظات سيعمل خلال الفترة من الثلاثاء حتى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، بينما تتوقف بعض المنافذ الأخرى عن العمل وفقًا لخطة التشغيل المعتمدة خلال فترة الإجازة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تشغيل عدد من المنافذ خلال يومي السبت والأحد من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، في حين تعمل بعض الوحدات والمراكز حتى الساعة 6 مساءً أو 3 عصرًا وفق طبيعة كل منفذ.

وفي محافظة جنوب سيناء، تشمل المنافذ العاملة خلال الإجازة: مركز طب أسرة المنشية، وحدة شرم الشيخ، المركز الطبي بالرويسات، مركز الزهراء، وحدة وادي مندر، وحدة وادي الطور، وحدة وادي الجبيل، مجمع الفيروز الطبي، وحدة العرايشية، مركز أبو زنيمة، إلى جانب عدد من المنافذ الأخرى وهي وحدات طب أسرة: الكليو 9، الطرفة، الاسباعية، رأس سدر المركزي، رأس سدر، ابوصويره، رأس مسلة، دهب، المزينة، طابا.

وفي محافظة الأقصر، تشمل المنافذ العاملة: الفرع الرئيسي، المركز الدولي للكلى والرمد، المركز الطبي باسنا، منفذ أرمنت الرئيسي، مركز طب أسرة منشأة العماري، مركز أرمنت الحيط، الكرنك الجديدة، منفذ المريس، ومركز الطود، وذلك وفق الجداول الزمنية المعلنة لكل منفذ.

محافظة أسوان

وفي محافظة أسوان، تشمل المنافذ العاملة: الفرع الرئيسي، مستشفى المسلة، مستشفى الصداقة، مستشفى الرمد، مستشفى النيل، مركز رعاية طفل كوم أمبو، وحدة طب أسرة المحمودية، مركز السيل الطبي، مركز المنشية الجديد، وحدة أبو الريش قبلي، وحدة كيما، وحدة الكفور، وحدة المريناب، وحدة العتمور، ووحدة الجزيرة، وذلك وفقًا لمواعيد التشغيل المحددة.

وفي محافظة بورسعيد، تشمل المنافذ العاملة: الفرع الرئيسي، مركز عرب 1، مركز علي بن طالب، مركز بورفؤاد ثان، مركز مناخ 1، ومركز مصطفى كامل، مع استمرار تشغيل بعض المنافذ خلال فترات ممتدة حتى 8 مساءً أو 3 عصرًا وفق طبيعة كل منفذ.

وفي محافظة الإسماعيلية، تشمل المنافذ العاملة: الفرع الرئيسي، مراكز طب الأسرة حي السلام، الشهداء، الرحمة، الفرد، التل الكبير، القصاصين، أبو صوير المحطة، فايد، فنارة، أبو سلطان، القنطرة غرب، أبو خليفة، الرياح، إلى جانب المجمع الطبي، طوارئ أبو خليفة، ومستشفى فايد التخصصي.

وفي محافظة السويس، أوضحت الهيئة أن المنافذ العاملة خلال الإجازة هي: فرع أبو العزايم، وحدة السلام 2، وحدة الجناين، مركز الإيمان، مركز الأربعين، وحدة السادات، مركز الشروق، المجمع الطبي، مركز التوفيق، وحدة الهوايس، مركز صحة مصر، وحدة المحروسة، وحدة 24 أكتوبر، ووحدة السلام 1، بالإضافة إلى وحدة عمر بن الخطاب، وحدة الصفا، وحدة عرب المعمل، مبارك، السويس 1، وحدة الأمل، وحدة المشروع، وحدة شندورة، جنيفة، الشلوفة، الرائد، مركز الصباح، وحدة كبريت، ووحدة قرية عامر.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية دون انقطاع في جميع المحافظات المشمولة بالمنظومة.

بالصور

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

