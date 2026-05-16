رئيس مدينة القرنة يفتتح منافذ خدمات التأمين الصحي الشامل بالمركز التكنولوجي

افتتح أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بحضور جابر محمد السيد مدير المركز التكنولوجي بالقرنة، بدء تشغيل منافذ الخدمة الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر مجلس المدينة.

وأوضح رئيس مدينة القرنة، أنه تم توفير شباكين اثنين مخصصان بالكامل لاستخراج وتحديث بيانات كارت التأمين الصحي الشامل وسداد الاشتراكات السنوية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للتكامل المؤسسي بين أجهزة محافظة الأقصر والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل (فرع الأقصر)، واستجابةً للموجة الكثيفة وغير المسبوقة التي شهدتها وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمركز القرنة لتحديث البيانات؛ مما كان يشكل ضغطاً كبيراً على المنشآت الصحية التي ينبغي أن تتفرغ لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللائقة للمرضى.

وأوضح أن المنفذ الجديد بالمركز التكنولوجي يهدف إلى تغطية واستيعاب مواطني مدينة القرنة وكافة القرى والنجوع المجاورة، وتسهيل الوصول للخدمة دون عناء، و توفير بيئة عمل منظمة ومجهزة تمنع الازدحام وتضع كبار السن وذوي الهمم على رأس أولوياتها.

ولفت رئيس مدينة القرنة، إلى أن الهئية العامة للتأمين الصحي الشامل تولت تجهيز الشباكين بالكامل، وتوفير الموظفين المختصين والمدربين على أعلى مستوى، بجانب توفير كافة الأجهزة التقنية المربوطة مباشرة بنظام الهيئة لضمان تقديم الخدمة للمواطن بمدينة القرنة بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة.

وأكد رئيس المركز ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للأهالي أثناء تلقي الخدمة، مشيداً بالتكامل المؤسسي بين أجهزة محافظة الأقصر والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل (فرع الأقصر)، والذي يسهم بشكل مباشر في استيعاب الكثافة البشرية وتقليل التكدس والازدحام داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمركز القرنة، بما يتيح للمنشآت الصحية التفرغ التام لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللائقة للمرضى.