فرحة العيد لكل بيت .. مستقبل وطن يطلق أكبر مبادرات الدعم الغذائي «أضحى الخير»

في مشهد يعكس روح التكافل الاجتماعي والاصطفاف الوطني خلف دعم المواطنين، أطلق حزب مستقبل وطن فاعلية “أضحى الخير 2026” بمحافظات الجمهورية كافة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم للأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

مبادرة أضحى الخير

وجاءت المبادرة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات المعيشية الراهنة، حيث تحركت أمانات الحزب في المحافظات والقرى والمراكز للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة وتقديم الدعم بصورة مباشرة ومنظمة.

وشهدت الفاعلية توزيع كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية الأساسية على المواطنين، وسط حالة من التفاعل الكبير من الأهالي الذين أشادوا بالدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب، مؤكدين أن المبادرة ساهمت في إدخال الفرحة على الأسر البسيطة قبل عيد الأضحى.

وأكد القائمون على المبادرة أن “أضحى الخير 2026” ليست مجرد فعالية موسمية، بل تأتي ضمن خطة متكاملة ينفذها الحزب على مدار العام لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال معارض السلع المخفضة أو القوافل الغذائية والطبية أو المبادرات الاجتماعية والتنموية المختلفة.

المبادرة بجميع المحافظات

كما حرص الحزب على توسيع نطاق المبادرة لتشمل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا داخل المحافظات، مع الدفع بمنافذ توزيع ثابتة ومتحركة لضمان وصول الدعم إلى المواطنين بسهولة، في إطار تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية والتكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

وتعكس هذه المبادرات الدور المجتمعي المتنامي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، في دعم جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وترسيخ قيم التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.