حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق قوافل "أضحى الخير"

​أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب أحمد عبدالمجيد أمين المحافظة عضو مجلس النواب، اليوم، قوافل "أضحى الخير" لتوزيع لحوم عيد الأضحى المبارك والمواد الغذائية على الأهالي والأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء المحافظة.

تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

وأكد النائب أحمد عبد المجيد، أمين المحافظة وعضو مجلس النواب، في بيان للحزب اليوم الخميس، أن القافلة تشمل توزيع آلاف الكراتين التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية الجافة، بالإضافة إلى أطنان من اللحوم؛ مشيرًا إلى أن الحزب يضع على رأس أولوياته تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى كل أسرة بسيطة تحتاج إلى الدعم.



وأشار النائب أحمد رأفت أن مبادرة "أضحى الخير" تأتي استكمالًا لسلسلة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي ينفذها الحزب على مدار العام، تنفيذًا لتوجيهات قيادات الحزب بضرورة التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، والعمل على توفير حياة كريمة لهم، لاسيما في المناسبات والأعياد.



​وقد شهدت القافلة حضورًا ميدانيًا واسعًا لقيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات التوزيع بجميع انحاء الإسكندرية، وسط حالة من الترحيب والتقدير من الأهالي للمبادرة ولدور الحزب المجتمعي والخدمي المستمر.



​ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي ينفذها حزب «مستقبل وطن» بالإسكندرية، في إطار التزامه بدوره التنموي، وسعيه الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.