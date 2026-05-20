ثالث فتاة بيوم واحد في الإسكندرية.. القبض على صانعة محتوى ترقص بملابس خادشة للحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية صانعة محتوى ثالثة بعد القبض على اثنتين، اليوم الأربعاء، في الإسكندرية، تنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي")، وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.