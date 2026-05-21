مسئول باليونيسف: لم يعد هناك فصل يتجاوز 100 طالب في مصر

أكد د. أمين مرعي، أحد مسؤولي اليونيسف، أن نتائج الدراسة التي أعدتها المنظمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر تعتمد على بيانات ميدانية واستبيانات ومقابلات مع آلاف المعلمين والقيادات التعليمية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات واضحة على تحسن النظام التعليمي.

انخفاض كثافة الفصول وتحسن مؤشرات الحضور

وأوضح"مرعي" خلال مداخلة في برنامج يحدث في مصر، أن البيانات تشير إلى أنه لم يعد هناك فصل يتجاوز 100 طالب، وأن 91% من المعلمين أكدوا أن عدد الطلاب في الفصول أقل من 50 طالبًا، كما أظهرت الدراسة انخفاضًا كبيرًا في كثافة الفصول مقارنة بالسنوات السابقة.

ارتفاع معدلات الحضور من 15% إلى أكثر من 80%

وأضاف أن معدل حضور الطلاب ارتفع من نحو 15% إلى ما بين 80% و88% وفق العينات التي تم جمعها من 100 مدرسة في 27 محافظة، مشيرًا إلى أن النتائج جاءت من مصادر متعددة وليست من بيانات حكومية فقط.

تحسين المناهج ونتائج التعلم

وأشار إلى أن نحو 78% من المعلمين يرون أن المناهج الجديدة جيدة، كما أظهرت دراسة للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة تحسنًا ملحوظًا في أداء الطلاب من 45% إلى 71% خلال فترة قصيرة، مع التأكيد على استمرار وجود تحديات.

ضرورة الاستمرار وعدم البدء من الصفر

وشدد على أهمية البناء على ما تم إنجازه بدلًا من البدء من جديد في كل مرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المعلمين وتحسين جودة التعلم واستمرار تطوير المنظومة التعليمية.