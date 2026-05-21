قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بكين.. شراكة استراتيجية غير مسبوقة ورؤية مشتركة لإعادة صياغة النظام الدولي
الدوري كسب فريق نغش.. مصطفى غريب يرقص احتفالاً بالزمالك
أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي
دعا لتشديد العقوبات عليه.. سانشيز يصعّد ضد بن غفير بعد إهانته أسطول غزة
بدموعي يازمالك مبروك.. تتويج الأبيض يصنع البهجة للفنان صلاح عبدالله
حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما
هديتنا للجماهير.. ماذا قال محمد السيد عن تتويج الزمالك بالدوري؟
أدان اعتداءات إيران.. المستشار الألماني يجدد تضامن بلاده المطلق مع الإمارات
حكاية عزيمة وإيمان.. سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالدوري
المعلم وسط عائلته.. كيف احتفل حسن شحاتة بتتويج الزمالك بلقب الدوري؟
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى؟.. در الإفتاء تحسم الجدل
قبل اجتماع السياسيات النقدية.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى؟.. در الإفتاء تحسم الجدل

العقيقة
العقيقة
محمد شحتة

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال: إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟ منوهة أن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن قدر المسلم على فعلهما معًا كان خيرًا له وإن لم يقدر على ذلك قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.

الجمع بين الهدي والأضحية

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز ذبح الهَدي في أثناء الحج بِنيَّة الهَدي ونية الأُضْحِيَّة معًا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز ذبح الهَدي في أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهَدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الجمع بين النذر بالذبح، وبين الأُضْحِيَّة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأصل في النذر أن يؤدى كما نذر، ولا يجوز الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر.

الجمع بين الأضحية والعقيقة

ووضعت دار الإفتاء في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، شرطا في الجمع بين الأضحية والعقيقة قائلة لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية.

وأشارت الإفتاء إلى أن الأضحية في حق المسلم القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعها الله تعالى؛ إحياء لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد.

واستدلت دار الإفتاء بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك في "الموطأ": «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عز وجل»، وهى: اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.

الأضحية العقيقة الهدي دار الإفتاء النذر وقت العقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

سعر الدولار اليوم

انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الذهب

الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية

أرشيفية

عاصفة دبلوماسية عالمية تهز إسرائيل بعد فيديو بن جفير مع ناشطي أسطول الصمود

أيمن الصفدي ومايكل مارتن

​تنسيق أردني أيرلندي لوقف التصعيد في المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

بالصور

ألفا روميو 33 سترادالي تحتفي بتسليمات تاريخية عبر قارتين

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

وكالة الطاقة الدولية: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 23 مليون مركبة في 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

بخصر منحوت.. بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان يخطف الأنظار

بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد