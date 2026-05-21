إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى؟.. در الإفتاء تحسم الجدل

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال: إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟ منوهة أن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن قدر المسلم على فعلهما معًا كان خيرًا له وإن لم يقدر على ذلك قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.

الجمع بين الهدي والأضحية

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز ذبح الهَدي في أثناء الحج بِنيَّة الهَدي ونية الأُضْحِيَّة معًا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز ذبح الهَدي في أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهَدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الجمع بين النذر بالذبح، وبين الأُضْحِيَّة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأصل في النذر أن يؤدى كما نذر، ولا يجوز الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر.

الجمع بين الأضحية والعقيقة

ووضعت دار الإفتاء في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، شرطا في الجمع بين الأضحية والعقيقة قائلة لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية.

وأشارت الإفتاء إلى أن الأضحية في حق المسلم القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعها الله تعالى؛ إحياء لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد.

واستدلت دار الإفتاء بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك في "الموطأ": «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عز وجل»، وهى: اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.