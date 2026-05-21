قوافل توعوية وخدمية بالإسكندرية لتعزيز الوعي البيئي

واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تنفيذ مجموعة مكثفة من أنشطة التوعية والتواصل المجتمعي، من خلال القوافل الخدمية والصحية التي جرى تنظيمها بعدد من أحياء المحافظة، بالتعاون مع رؤساء الأحياء والإدارات المختصة.

أنشطة القافلة

وشهدت القوافل تنفيذ فعاليات متنوعة بالتعاون مع أحياء شرق، وغرب والجمرك والمنتزه أول.

وتضمنت الأنشطة الميدانية عددًا من ندوات التوعية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي، والتوعية بطرق ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تنظيم ورش لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات، وندوات للتوعية بأضرار التعديات على شبكات الصرف الصحي، والتعريف بطرق سداد المتأخرات المالية.

كما شملت القوافل استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات الصرف الصحي، والعمل على دراستها والتعامل الفوري معها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة لتعزيز الوعي المائي والبيئي لدى المواطنين، والحفاظ على مرافق الدولة، ودعم استدامة خدمات الصرف الصحي، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لشكاوى المواطنين ومطالبهم.