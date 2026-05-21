الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الجليد يقود ثورة علمية.. مادة جديدة أقوى 10 مرات وتتحدى الكسر| إيه الحكاية؟

أمينة الدسوقي

نجح فريق من الباحثين الفرنسيين في تطوير مادة خزفية مبتكرة تتمتع بمتانة استثنائية تفوق السيراميك التقليدي بعشرة أضعاف، وذلك عبر تقنية تعتمد على الماء والتجميد المنظم، في خطوة قد تمهد لثورة صناعية جديدة في مجالات الطيران والطاقة والصناعات الثقيلة.

ابتكار مستوحى من الطبيعة

استلهم العلماء فكرتهم من “عرق اللؤلؤ”، المادة الطبيعية التي تبطن أصداف بعض الكائنات البحرية، والمعروفة بقدرتها الفريدة على مقاومة الكسر رغم أن مكوناتها الأساسية هشة بطبيعتها.

اللؤلؤ في دول الخليج

ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الابتكار في تجاوز واحدة من أبرز مشكلات المواد الخزفية التقليدية، وهي قابليتها العالية للتشقق والانهيار عند التعرض للصدمات أو الضغوط القوية.

لماذا يعد السيراميك هشاً؟

ورغم الاستخدام الواسع للمواد الخزفية بفضل صلابتها ومقاومتها المرتفعة للحرارة، فإن هشاشتها ظلت تمثل عقبة كبيرة أمام توسيع استخدامها في التطبيقات الصناعية المعقدة.

فعند ظهور شق صغير داخل السيراميك، يمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة داخل المادة، ما يؤدي إلى انهيارها بشكل مفاجئ تحت الضغط.

ولمعالجة هذه المشكلة، اتجه الباحثون إلى إعادة تصميم البنية الداخلية للمادة بدلاً من تغيير تركيبها الكيميائي، مستفيدين من الآليات الطبيعية التي تعتمدها أصداف البحر لاحتواء التشققات ومنع انتشارها.

كيف صنعت المادة الجديدة؟

بدأت عملية التصنيع باستخدام صفائح مجهرية من مادة الألومينا معلقة داخل الماء، قبل تعريض الخليط لعملية تبريد دقيقة تسمح لبلورات الجليد بالنمو بشكل منظم.

وخلال التجميد، تدفع بلورات الثلج جزيئات الألومينا لتصطف في طبقات متراصة تشبه بناء الطوب، ثم يُزال الجليد لاحقاً وتُسخن المادة بدرجات حرارة مرتفعة لتتشكل بنية خزفية صلبة تحاكي تركيب “عرق اللؤلؤ” الطبيعي.

ويمنح هذا التصميم الداخلي المادة قدرة أكبر على مقاومة الكسر، إذ تجبر التشققات على الالتفاف حول الطبقات بدلاً من التمدد بخط مستقيم، ما يستهلك قدراً أكبر من الطاقة ويصعّب عملية الانهيار.

متانة استثنائية وقدرة على تحمل الحرارة

وأكد الباحثون أن المادة الجديدة تحقق مقاومة للكسر تزيد بنحو عشرة أضعاف مقارنة بالسيراميك التقليدي، مع احتفاظها بقدرتها على تحمل درجات حرارة تصل إلى 600 درجة مئوية.

ويرى العلماء أن هذه الخصائص تجعلها مرشحة بقوة للاستخدام في البيئات القاسية، مثل محركات الطائرات والمركبات الفضائية والأفران الصناعية وأنظمة الطاقة المتقدمة.

تطبيقات واعدة في الصناعات المتقدمة

ولا تقتصر استخدامات المادة الجديدة على الصناعات الثقيلة فقط، بل قد تمتد إلى تطوير الدروع الواقية وأنظمة الحماية الباليستية، خاصة أن سيراميك الألومينا يُستخدم بالفعل في تصنيع بعض أنواع الدروع الحديثة.

كما تتميز التقنية الجديدة ببساطة مكوناتها واعتمادها على مواد متوفرة وتقنيات فيزيائية غير معقدة نسبياً، ما يعزز فرص إنتاجها على نطاق صناعي واسع خلال السنوات المقبلة.

الطبيعة تلهم مستقبل الصناعة

ويؤكد الباحثون أن هذا الابتكار يمثل نموذجاً جديداً لكيفية استلهام الحلول الهندسية من الطبيعة، بعدما نجحت بنية مستوحاة من أصداف بحرية في إنتاج مادة فائقة الصلابة قد تعيد رسم مستقبل الصناعات عالية الأداء حول العالم.

