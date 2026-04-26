الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال
تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي
مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي
فضيحة سرقة مشروبات كحولية خلال محاولة اغتيال ترامب
الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار
الرهان الأخير لمبابي.. مونديال 2026 بوابة العودة إلى سباق الذهب
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
الغنيمي يدعو لربط مراكز الشباب بسوق العمل عبر دورات البرمجة واللغات والمسرح
غزة تحت القصف .. استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية مُتواصلة
ليلة مرعبة في أمريكا.. 9 مصابين خلال إطلاق نار قرب جامعة إنديانا
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لغز عند حافة النظام الشمسي .. كيف كشف أورانوس سر حلقتيه الغامضتين؟

أمينة الدسوقي

على أطراف النظام الشمسي، يدور أورانوس محاطا بنظام حلقات وأقمار ظل طويلا خارج دائرة الفهم العلمي.

وعلى عكس الحلقات اللامعة والمعقدة حول زحل، فإن حلقات أورانوس خافتة وغامضة، ولم يُكتشف وجودها إلا عام 1977 عندما لاحظ الفلكيون اختفاء ضوء نجوم خلف الكوكب لاحقا، قدم مسبار فوياجر 2 أول صور مباشرة لها عام 1986، قبل أن تكشف ملاحظات تلسكوب هابل ومرصد كيك عن مزيد من الحلقات ليصل العدد إلى 13.

الحلقتان الأكثر غموضا “مي” و“نيو”

بين عامي 2003 و2005، رُصدت الحلقتان الخارجيتان “مي” (μ) و“نيو” (ν). ومنذ اكتشافهما، حيرتا العلماء بسبب اختلاف لونيهما؛ فحلقة “مي” تميل إلى الأزرق، بينما تبدو “نيو” مائلة إلى الأحمر هذا التباين اللوني يشير إلى اختلاف جوهري في تركيب الجسيمات الأزرق يدل على جسيمات دقيقة جدًا من الجليد، بينما الأحمر يرتبط بغبار غني بالمواد العضوية.

بيانات جديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

لفك اللغز، دمج فريق بحثي بيانات حديثة من تلسكوب جيمس ويب مع أرشيف هابل ومرصد كيك، وأنتجوا أول “طيف انعكاسي” كامل للحلقات، يوضح كيفية عكسها لضوء الشمس فالنتيجة كانت مفاجئة حلقة “مي” تتكون أساسا من جليد مائي نقي.

بصمة جليدية تقود إلى قمر صغير

هذا الاكتشاف أعاد إلى الأذهان الحلقة الزرقاء حول زحل، المرتبطة بانبعاثات جليدية من قمره إنسيلادوس.

وبالمثل، تتبع العلماء مصدر جليد حلقة “مي” إلى قمر صغير وغير منتظم يُدعى ماب، لا يتجاوز عرضه 12 كيلومترًا.

المفارقة أن معظم الأقمار الداخلية لأورانوس صخرية ومغبرة، ما يثير تساؤلات حول سبب الطبيعة الجليدية لقمر ماب تحديدا.

“نيو” حلقة أكثر “اتساخا”

في المقابل، تحتوي حلقة “نيو” على 10–15% من مركبات عضوية غنية بالكربون، وهي مواد شائعة في البيئات الباردة عند أطراف النظام الشمسي. 

ويرجح العلماء أن هذه الحلقة تتغذى من غبار ناتج عن اصطدامات دقيقة بأجسام صخرية غير مرئية، ربما أقمار صغيرة لم تُكتشف بعد.

مهمة فضائية قد تحسم اللغز

رغم التقدم الكبير، لا تزال الأسئلة مفتوحة، خصوصًا مع ملاحظات تشير إلى تغير طفيف في سطوع حلقة “مي”.

ويجمع العلماء على أن الإجابات الحاسمة لن تأتي إلا عبر مهمة فضائية تقترب من أورانوس وتلتقط صورا مباشرة لأقماره وحلقاته، ما قد يكشف فصولا جديدة من قصة هذا الكوكب الغامض.

أورانوس النظام الشمس زحل مسبار فوياجر 2 تلسكوب جيمس ويب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

انتر لوك

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

غلق

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد