الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لوحة وردية من الفضاء.. بحيرة تدهش العلماء بتغير ألوانها

أمينة الدسوقي

في مشهد يخطف الأنفاس، وثق رائد فضاء ظاهرة طبيعية نادرة لبحيرة ملحية في الأرجنتين، تتخذ شكلا قريبا من القلب وتتوهج بدرجات وردية ساحرة يمكن رؤيتها حتى من الفضاء.

 الصورة، التي أعادت وكالة ناسا نشرها، كشفت عن واحدة من أكثر الظواهر البيئية غرابة وجمالا على سطح الأرض.

 موقع استثنائي في قلب الطبيعة القاسية
تقع البحيرة في منطقة ساليناس لاس بارانكاس، بالقرب من باهيا بلانكا، ضمن مقاطعة بوينس آيرس، وتمتد على مساحة تقارب 6 أميال.

وتعرف أيضا باسم "لاغونا دي ساليناس تشيكاس"، وهي منطقة شديدة الملوحة تتغير ملامحها باستمرار تبعا للعوامل المناخية.

ألوان تتبدل بين المطر والجفاف

تتميز البحيرة بقدرتها الفريدة على تغيير لونها وشكلها مع تغير الفصول.

فخلال مواسم الأمطار، تمتلئ بالمياه وتنخفض نسبة الملوحة، بينما يؤدي الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى تبخر المياه وازدياد تركيز الأملاح، ما يمنحها لونا ورديا لافتا.

وتُظهر الصورة الفضائية التي التُقطت عام 2024 البحيرة في مرحلة شبه جافة، حيث بدا اللون الوردي واضحًا نتيجة ارتفاع الملوحة وانخفاض منسوب المياه.

 سر اللون الوردي كائنات دقيقة تصنع الجمال

يعود اللون الوردي المميز إلى وجود كائنات دقيقة قادرة على التكيف مع البيئات القاسية، أبرزها طحالب دوناليلا سالينا، التي تنتج أصباغًا طبيعية تميل إلى الأحمر والوردي.

ومع اشتداد الملوحة، تنشط أيضا أنواع من البكتيريا والعتائق، ما يعزز هذا اللون الزاهي، ويحول البحيرة إلى لوحة طبيعية نابضة بالحياة رغم قسوة الظروف.

دورة طبيعية وصناعة مستمرة

البحيرة ضحلة بطبيعتها، حيث تمر بدورات متكررة من الامتلاء والتبخر، ما يؤدي إلى تكون طبقات كثيفة من الملح على سطحها.

ووفقا لبيانات مرصد ناسا للأرض، فإن هذه العملية تسهم في تراكم رواسب ملحية ضخمة، تُستغل في استخراج مئات الآلاف من الأطنان سنويا بطرق تقليدية.

حياة تنبض في أقسى البيئات

رغم الظروف القاسية، لا تخلو المنطقة من مظاهر الحياة.

تنمو بعض النباتات المقاومة للملوحة على أطراف البحيرة، فيما تتغذى طيور مثل الفلامنجو التشيلي على الكائنات الدقيقة الغنية بالأصباغ، ما يمنحها ألوانها الوردية المميزة.

جمال قاسي يتغير مع الزمن

تجسد هذه البحيرة مثالًا حيًا على قدرة الطبيعة على التكيف والإبداع، حيث تتحول مع تعاقب الفصول إلى مشهد متغير يجمع بين القسوة والجمال.

ومن الفضاء إلى الأرض، تظل هذه الظاهرة تذكيرا مدهشا بأن كوكبنا لا يزال يخفي الكثير من الأسرار التي تنتظر من يكتشفها.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

مصر للطيران

مصر للطيران للمسافرين: تأكدوا من مواعيد رحلاتكم مع تطبيق التوقيت الصيفي فجر الجمعة

مبادرة طلاب الأزهر

طلاب جامعة الأزهر الوافدون من 22 دولة يدعمون 1000 طفل يتيم

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

حملات للقضاء على مصادر التلوث على ترعة المحمودية ومصرف القلعة بالإسكندرية

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور للبلوجر حبيبة رضا

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد