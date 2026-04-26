اختلست 300 ألف جنيه.. إحالة مسئولة في مدرسة شهيرة بمصر القديمة للجنايات

أحال المحامي العامة الأول لـ نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمينة العهدة بمدرسة حكومية شهيرة بمصر القديمة،وآخر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما باختلاس مبلغ 300 ألف جنيه.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عامة - أمين عهدة - بإحدى جهات المال العام - مدرسة حكومية؛ اختلت العهدة المسلمة إليها والبالغ قيمتها 300 ألف جنيه والتي كانت في حيازتها بسبب وظيفتها.

وأوضح أن المتهم الثانى وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرم محل الاتهام السابق، وكان ذلك بأن اتفق معها على اختلاس المنقولات المعهود إليها بحفظها، وساعدها على ارتكاب الأفعال المادية الخاصة بنقل حيازة المنقولات من الجهة محل عمل المتهمة الأولى إلى حيازته.