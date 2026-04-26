فن وثقافة

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

تقى الجيزاوي

تصدرت أحدث اغانى الفنانة شيرين عبد الوهاب “الحضن شوك” تريند موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الساعات الماضية بعد أن تفاعل معها الجمهور. 

وتأتي الأغنية بعد فترة غياب لشيرين عن طرح الأعمال الجديدة ، وتعاونت شيرين عبد الوهاب  مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما. 

وكان أعلن ناصر بيجاتو عن تعاقده رسمياً مع النجمة شيرين عبد الوهاب لتولي الإدارة الكاملة لأعمالها الفنية خلال المرحلة المقبلة، في عودة للتعاون بينهما بعد سنوات من النجاحات المشتركة.

وأكد بيجاتو أن التعاقد تم عقب سلسلة من جلسات العمل التي جمعته بالنجمة شيرين خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

وقال ناصر بيجاتو: "شيرين عبد الوهاب فنانة استثنائية وصوت لا يتكرر سعيد بعودة العمل معها من جديد بعد فترة من التوقف وان جلسات التحضير للألبوم الجديد كانت كفيلة بأن تعيد لنا الكيمياء الفنية القديمة، ووجدنا أن الوقت مناسب لنكمل المشوار معاً بخطة عمل واضحة وطموحة تليق باسم شيرين وتاريخها الكبير".

وأضاف: "الاتفاق تم بكل احترافية وود. هدفنا في المرحلة القادمة هو تقديم شيرين للجمهور بالشكل الذي يستحقه صوتها وموهبتها. هناك خطة متكاملة تشمل الألبوم، والحفلات داخل مصر وخارجها، وعدة مفاجآت سيتم الإعلان عنها تباعاً".

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن أولى خطوات التعاون خلال أيام، مع بدء الحملة الترويجية للألبوم الجديد الذي يعد الأضخم في مسيرة النجمة شيرين عبد الوهاب.

