في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد على ضرورة " الضرب بيد من حديد " ضد كل من يحاول ارتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

واضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة كثفت حملاتها لرصد وإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، وفرض سيادة القانون حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد.

واشار الي أن مركز الزقازيق شهد إزالة مبني من الدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متراً بنطاق قرية بهنباي التابعة للوحدة المحلية ببهنباي، حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

وفي مركز ديرب نجم تم إزالة تعدي على أرض زراعية أملاك دولة على مساحة قيراطين بقرية منشأة صهبرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وذلك بعد قيام أحد المواطنين بزراعة الأرض بالمخالفة، حيث تمت الإزالة كلياً وإعادة الأرض لحالتها الأصلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.

وشهد مركز الإبراهيمية إزالة سور بالبوص ومفرش شكاير ورفع تشوينات طوب دبش على مساحة ٥٠ متراً بنطاق قرية السدس التابعة للوحدة المحلية بمباشر، حيث تمت الإزاله كلياً و تسليم الموقع للجمعية الزراعية كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف يسري راشد رئيس المركز.

وفي مركز منيا القمح إزالة ٣ حالات بناء مخالف بمساحة إجمالية ٢٤٠ متراً، الأولى عبارة عن إزالة دروة وحوائط بالدور الثالث العلوي على مساحة ١٢٠ متراً بقرية ميت ربيعة، والحالة الثانية والثالثة عبارة عن إزالة سقف جمالون على مساحة ٦٠ متراً ومظلة على قوائم معدنية على مساحة ٦٠ متراً كلهما بقرية ميت بشار وذلك بنطاق الوحدة المحلية بالجديدة، حيث تمت الإزالات كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.