سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته الهوائية من أمام منزله بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 الجارى إكتشف سرقة دراجته الهوائية من أمام منزله.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بالصورة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وبحوزته الدراجة الهوائية المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب المغافلة ، وأضاف بإرتكابه عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وقيامه ببيع المسروقات لدى عميله سيئ النية (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) “أمكن ضبطه”، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





