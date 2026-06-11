طفرة ثقافية .. مكتبات مصر العامة تستقبل 50 ألف زائر في مايو 2026

واصلت منظومة مكتبات مصر العامة، التي تضم المكتبة الرئيسية وفرعي الزاوية الحمراء والزيتون، ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الثقافية والمعرفية في مصر، مؤكدة دورها المتنامي في نشر الوعي ودعم التنمية الثقافية وبناء مجتمع المعرفة.



وكشفت تقارير الأداء الرسمية الصادرة عن المنظومة لشهر مايو 2026 عن تحقيق مؤشرات لافتة تعكس حجم الإقبال الجماهيري على خدمات المكتبات وبرامجها المتنوعة، حيث استقبلت الفروع الثلاثة مجتمعة 50,514 زائرًا خلال شهر واحد، فيما سجلت حركة الإعارة 32,585 كتابًا ومادة معرفية، في دلالة واضحة على تنامي الاهتمام بالقراءة والاستفادة من الخدمات الثقافية التي تقدمها المكتبات.

المكتبة الرئيسية.. قيادة ثقافية وريادة تدريبية

واصلت المكتبة الرئيسية تصدرها لمؤشرات الأداء داخل المنظومة، مستفيدة من تنوع برامجها الثقافية والتدريبية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.



فقد استقبلت المكتبة 26,727 زائرًا، بينما بلغ عدد المستفيدين النشطين 31,705 مستفيدين. كما سجلت 16,555 عملية إعارة، توزعت بين 5,063 إعارة للأطفال، و5,920 إعارة للكبار، إلى جانب 4,032 استخدامًا داخليًا للمقتنيات.



وفي مجال التدريب والتأهيل، أطلقت المكتبة 135 دورة تدريبية متخصصة، شملت 86 دورة في الحاسب الآلي و49 دورة في اللغات، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.



كما نفذت 102 نشاط ثقافي وتوعوي وترفيهي، تضمنت 64 نشاطًا للأطفال، و17 نشاطًا للكبار، و12 نشاطًا ثقافيًا عامًا، و3 أنشطة لفئة الـVIP، إضافة إلى 6 أنشطة إلكترونية، فيما حظيت أنشطة المكتبة بتغطية إعلامية واسعة بلغت 49 تغطية.



فرع الزاوية الحمراء.. مركز للوعي المجتمعي وتنمية الطفل

أكد فرع الزاوية الحمراء حضوره الفاعل كمركز ثقافي مجتمعي يخدم الأسرة والطفل، حيث استقبل خلال مايو 15,526 زائرًا، وبلغ عدد المستفيدين النشطين به 10,109 مستفيدين، فيما وصل رصيد مقتنياته إلى 106,542 مادة ثقافية.



وسجل الفرع 6,312 عملية إعارة، منها 2,148 إعارة للأطفال، و2,253 للكبار، إلى جانب 1,403 استخدامات داخلية.



كما نفذ 93 نشاطًا متنوعًا، شملت 35 نشاطًا للأطفال، و27 نشاطًا إلكترونيًا، و25 نشاطًا ثقافيًا، و6 أنشطة للكبار، إلى جانب تنظيم 12 دورة تدريبية بواقع 8 دورات حاسب آلي، ودورتين للغات، ودورتين في مجالات أخرى.



فرع الزيتون.. نشاط مكثف وحيوية في تداول المعرفة

واصل فرع الزيتون تحقيق معدلات أداء متميزة، حيث استقبل 8,261 زائرًا، لكنه نجح في تسجيل 9,718 عملية إعارة، محققًا معدل دوران مرتفعًا للمقتنيات بلغ 3.72، وهو ما يعكس كثافة الاستفادة من موارده المعرفية.



وتوزعت الإعارات بين 3,389 للأطفال، و1,050 للكبار، و2,595 استخدامًا داخليًا.



كما نفذ الفرع 107 أنشطة، ركزت بصورة أساسية على الأطفال، بواقع 101 نشاط للأطفال مقابل 6 أنشطة للكبار، بما يعكس اهتمامه بتنمية النشء وتعزيز ثقافة القراءة منذ الصغر.



المكتبة المتنقلة.. المعرفة تصل إلى الجميع

واصلت المكتبات المتنقلة أداء دورها الحيوي في نشر الثقافة والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات المعرفية، بما يعزز مفهوم العدالة الثقافية ويوسع نطاق الاستفادة من خدمات المنظومة.



ففي المكتبة الرئيسية، حققت المكتبة المتنقلة 1,532 إعارة، ونفذت 8 زيارات ميدانية تضمنت 8 أنشطة شارك فيها 2,025 مواطنًا.

أما فرع الزيتون، فقد شهد طفرة كبيرة في أداء المكتبة المتنقلة، حيث ارتفع عدد الإعارات إلى 2,684 إعارة مقارنة بـ1,071 إعارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عبر 14 زيارة ميدانية تضمنت 35 نشاطًا.



وفي فرع الزاوية الحمراء، نفذت المكتبة المتنقلة 6 زيارات ميدانية، وحققت 360 إعارة مقابل 235 إعارة خلال العام الماضي، إلى جانب تنفيذ 16 نشاطًا ميدانيًا.



عوائد مالية تدعم الاستدامة والتطوير

وعلى صعيد الاستدامة الاقتصادية، حققت الفروع الثلاثة إجمالي دخل بلغ 244,861.5 جنيهًا خلال مايو 2026، توزع بواقع 146,778.5 جنيهًا للمكتبة الرئيسية، و53,364 جنيهًا لفرع الزاوية الحمراء، و44,719 جنيهًا لفرع الزيتون.



وتُعاد استثمار هذه العوائد بالكامل في تطوير البنية التكنولوجية للمكتبات، وتحديث الخدمات والمحتوى الثقافي والتراثي المقدم للجمهور.

وتؤكد هذه المؤشرات أن مكتبات مصر العامة لم تعد مجرد أماكن لإعارة الكتب، بل أصبحت منصات ثقافية وتنموية متكاملة تجمع بين المعرفة والتدريب والأنشطة التفاعلية، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.