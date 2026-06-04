السفير عبد الرؤوف الريدي يطلق مشروع الطاقة الشمسية بمكتبة مصر العامة

في خطوة جديدة تعكس التزام مكتبة مصر العامة الرئيسية بمواكبة توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، قامت مكتبة مصر العامة، بتنفيذ وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية بالمكتبة، ليصبح أحد أبرز مشروعات التحول الأخضر بالمؤسسات الثقافية والخدمية.



ويأتي المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأثر البيئي وتعزيز مفهوم "المكتبات الخضراء".



وأكد السفير عبد الرؤوف الريدي أن المشروع يمثل جزءًا من استراتيجية تطوير مكتبة مصر العامة لتكون نموذجًا للمؤسسات الثقافية الداعمة للاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن التحول إلى الطاقة الشمسية يجسد التزام المكتبة بدورها الوطني في دعم جهود الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة واعتمادًا على الطاقة النظيفة.