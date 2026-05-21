محافظ دمياط يستقبل السفير الطايفى ووفد صندوق مكتبات مصر العامة

استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، و وفد مكتبات مصر العامة " الدكتورة رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية وأمين الصندوق و الدكتور أحمد أمان منسق عام المكتبات ، والأستاذة ايمان شنودة مدير المكتب الفني ".

حيث جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والمهندسة رحاب اللفات مدير مكتبة مصر العامة بدمياط.

وفى مستهل اللقاء،، رحب " الدكتور حسام الدين فوزى " بالسفير الطايفى ووفد الصندوق ، مؤكدًا على أهمية الدور الذى تقدمه مكتبات مصر العامة ، فهى منارة ثقافية تثرى الوعى وتساهم فى نشر المعرفة ، حيث أكد على دعم المحافظة البالغ لفروع مكتبات مصر العامة بمدن دمياط وعزبة البرج و دمياط الجديدة و المكتبة المتنقلة.

ومن جانبه ،، نقل السفير الطايفى تحيات السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، كما وجه الشكر إلى محافظ دمياط على دعمه الكبير لفروع المكتبات بمحافظة دمياط.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بفروع المكتبات ، تعزيزًا للدور الذى تقدمه خاصةً مع دخول اجازة الصيف ، وذلك لتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التى تستهدف الأطفال والنشء .