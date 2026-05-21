حدوتة زملكاوية على مر الزمان.. رسالة مثيرة من أحمد جلال إبراهيم بعد الفوز بالدوري

محمد بدران

أعرب المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وقال أحمد جلال إبراهيم في رسالته: “يسألوني أنت زملكاوي ليه؟ رديت عليهم وقلتلهم إن اللي رباني كان زملكاوي، ومن صغري علمني الزمالك وجماله وجماهيره وتاريخه وقيمته ومقداره”.

وأضاف: “وأنا زيه علمت ولادي كلهم معنى الزمالك وقيمة علمه العالي وعظمة جمهوره الغالي، وآخر العنقود عندي من ولادي جايب زملكاويته من تحت”.

وحرص على توجيه التحية لعدد من أبناء القلعة البيضاء، قائلاً: “واحد من كتيبة رجالة الزمالك وحراسه في مشوار البطولة.. ملائكة الملاعب، ومعاهم الجندي المجهول صاحب المجهود الكبير مصطفى النقيب”.

واختتم رسالته قائلًا: “وسمعني يا عم الحدوته.. حدوته زملكاوية على مر الزمان.. مبرووك يوسف أحمد جلال”.

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.

