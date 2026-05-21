تحرير 43 محضرا تموينيا ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت ضبط المخابز المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات المشكلة اليوم الخميس، عن تحرير 43 محضراً (نقص وزن - عدم نظافة - عدم إعلان - تصرف - مواصفات).

ومن جانبه، أكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات التموينية، ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية تحقيقاً للصالح العام.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.