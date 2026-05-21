زيادة جديدة.. الجنيه الذهب يرتفع 40 جنيهًا بعد قرار سعر الفائدة

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 21-5-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية وذلك بعد اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة اليوم.

سعر الجنيه الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا بقيمة 40 جنيًها في تداولات اليوم مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 54.72 ألف جنيه

الذهب يرتفع

عاود سعر الذهب مساء اليوم في الارتفاع بقيمة إجمالية تبلغ 40 جنيها على مدار اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 6840 جنيهاً.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7817 جنيها للشراء و 7760 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7165 جنيها للشراء و 7113 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6840 جنيها للشراء و 6790 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5862 جنيها للشراء و 5820 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 54.72 ألف جنيه للشراء و 54.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4538 دولار للشراء و 4537 دولار للبيع.