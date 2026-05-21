الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد موسى يفتح النار على كروان مشاكل : تجاوز كل الحدود

كروان مشاكل
كروان مشاكل
رحمة سمير

شن الإعلامي محمد موسى هجومًا حادًا على صانع المحتوى المعروف باسم “كروان مشاكل”، بعد ظهوره في بث مباشر وصفه بـ”المقزز”، استعرض خلاله ما ادعى أنه “دليل عذرية زوجته” عقب ليلة الزفاف، معتبرًا أن ما حدث يمثل خروجًا صارخًا عن كل القيم الدينية والأخلاقية والعادات المصرية الأصيلة.


وأكد محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  أن الصدمة الأكبر لم تكن فقط في محتوى الفيديو، بل في ظهور والد العروس إلى جوار الزوج خلال البث، ومشاركته فيما وصفه بـ”الانتهاك العلني لحرمة ابنته”، أمام ملايين المتابعين، فقط من أجل تحقيق نسب مشاهدة وأرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأشار إلى أن البلاغ المقدم من المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض ومؤسس حملة “تطهير المجتمع”، تضمن اتهامات تتعلق بارتكاب فعل علني فاضح يخدش الحياء العام، إلى جانب التحريض على الفسق والمتاجرة بالأعراض، مطالبًا بسرعة فتح تحقيق عاجل مع جميع الأطراف المتورطة وإحالتهم للمحاكمة.


وأوضح محمد موسى أن ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة تجاوز كل الحدود، مؤكدًا أن بعض صناع المحتوى دخلوا في سباق محموم نحو الشهرة والربح بأي وسيلة، حتى لو كان الثمن هدم القيم الأسرية وكسر حرمة البيوت المصرية على الهواء مباشرة.


وأضاف أن المجتمع بات يواجه حالة خطيرة من “السعار الرقمي”، دفعت البعض إلى استغلال حياتهم الخاصة والمتاجرة بها أمام الجمهور من أجل “اللايكات” و”الشير”، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد جهل أو إسفاف، بل يمثل محاولة ممنهجة لتطبيع الانحدار الأخلاقي داخل المجتمع.


واختتم محمد موسى حديثه بالتأكيد على أن للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها، وأن المجتمع المصري له قيم وثوابت لا يجب التفريط فيها، محذرًا من خطورة تحول بعض منصات التواصل إلى أدوات تهدد استقرار الأسرة المصرية وتضرب المنظومة الأخلاقية بشكل مباشر.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1727509238260167 

محمد موسى المقزز العادات المصرية الأصيلة ليلة الزفاف القيم الدينية

