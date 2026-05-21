بعد تحطم سيارتها.. منى العمدة تطمئن جمهورها: ربنا كتبلي عمر جديد

كشفت الإعلامية منى العمدة تعرضها لحادث سير عنيف بسيارتها، مؤكدة نجاتها منه وخروجها بحالة صحية مستقرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وشاركت منى العمدة صورة لسيارتها التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الحادث، وعلقت قائلة: "الحمد لله دائما وأبدا، بشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه نجاني وكتبلي عمر جديد بعد الحادثة اللي حصلت بعد التكريم مباشرة… قدر ولطف".

وتابعت: "بشكر من كل قلبي كل شخص سأل عليا أو زارني أو اتصل يطمن عليا أو دعا ليا دعوة حلوة من قلبه.. محبتكم ووجودكم جنبي فرق معايا جدا وخفف عليا كتير".



وأضافت: "الحمد لله أنا بقيت أفضل وبطمنكم إني بخير، وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء، وفعلا… العين حق، وربنا وحده خير حافظ، فدايما وأبدًا نقول “ما شاء الله لا قوة إلا بالله”.

واختتمت: "شكرا لكل الحب الصادق… وربنا يديم عليكم الصحة والأمان ويحفظكم من كل شر".