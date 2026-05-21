تركي آل الشيخ يروج لـ 7DOOGS بصورة مميزة من الأهرامات قبل انطلاق عرضه الخاص

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، صورة رسمية جمعت أبطال وصناع فيلم 7DOOGS أمام أهرامات الجيزة، وذلك قبل ساعات من انطلاق العرض الخاص للفيلم المقرر إقامته غدًا وسط أجواء احتفالية كبيرة.

وظهرت في الصورة مجموعة من نجوم وصناع العمل في منطقة الأهرامات، في لقطة لفتت أنظار الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حالة الترقب الكبيرة التي تسبق عرض الفيلم.

فيلم «7DOOGS»

ويُعد فيلم «7DOOGS» من الأعمال المنتظرة خلال الفترة الحالية، حيث يحظى باهتمام واسع منذ الإعلان عنه، لا سيما بعد الكشف عن مشاركة عدد من النجوم وتقديمه بإنتاج ضخم وتصوير في مواقع مميزة.

وكان تركي آل الشيخ قد حرص خلال الأيام الماضية على الترويج للفيلم من خلال نشر صور ومقاطع من كواليس العمل، إلى جانب الكشف عن تفاصيل تتعلق بالعرض الخاص والفعاليات المصاحبة له.

فيلم الأكشن المرتقب "سفن دوجز"، من بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، ومن إخراج المخرجان العالميان بلال العربي وعادل فلاح، اللذان أخرجا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die. الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.

يضم فريق عمل سفن دوجز نخبة من صناع السينما العالميين، من بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert والذي اشتهر بعمله على Bad Boys: Ride or Die و Ms. Marvel، مصمم الإنتاج بول كيربي والذي عمل على العديد من الأعمال العالمية من بينها Kingsman: The Secret Service و Captain Phillips.