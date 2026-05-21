تركي آل الشيخ يشيد بهشام طلعت مصطفى: استثمر في الصحراء فأصبح من أكبر المطورين بالعالم

أحمد عبد القوى

قال المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إنه سعيد للغاية بالحضور في مصر التي وصفها بـ«البلد الثاني لكل سعودي وعربي»، مؤكدًا أن قطار التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف، وأن كل زيارة له إلى مصر تكشف عن حجم مختلف من التطور في البنية التحتية والمشروعات القومية والطموحة التي تنفذها الدولة المصرية.

وأضاف آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع شراكة بين شركة صلة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مصر تحظى بمكانة خاصة وكبيرة لدى الجميع، مشيرًا إلى أن الله أوصى بمصر وذُكرت في القرآن الكريم، معتبرًا أن ذلك يمثل رسالة عظيمة تعكس قيمة هذا البلد وأهميته، لافتًا إلى أن ما يحدث اليوم من مشروعات وشراكات كبرى يتم بدعم مباشر من الرئيس السيسي وتوجيهاته ومباركته، وهو ما ساهم في إنجاز الأمور بسهولة ويسر، وأرسل رسالة واضحة بأن مصر بلد آمن وجاذب للاستثمار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن شهادته في رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى "مجروحة"، مستعيدًا ذكرياته في بداية الألفية عندما زار أحد المشروعات العقارية التي كانت تُطرح على الخريطة في منطقة بعيدة آنذاك لمجموعة طلعت، موضحًا أنه كان يتساءل وقتها عن مدى جدوى الاستثمار في تلك المناطق، قبل أن تتحول اليوم إلى واحدة من أهم المناطق العقارية في مصر، مشيرًا إلى أن هشام طلعت مصطفى استطاع لاحقًا التوسع إقليميًا وعالميًا، وأصبح من أبرز المطورين العقاريين، كما حقق مشروعه في السعودية نجاحًا لافتًا ومبيعات ضخمة من خلال البيع على الخريطة.

وأشار آل الشيخ إلى أن التعاون الجديد مع مجموعة طلعت مصطفى، إلى جانب الشراكة مع عمر هشام طلعت مصطفى، والدكتور راكان الحارثي، سيشكل «Game Changer» في عالم الترفيه بالمنطقة، موضحًا أن المشروع الجديد لن يقتصر فقط على الوحدات العقارية، بل سيمثل نقلة نوعية في قطاع الفعاليات والترفيه.

وأضاف أن شركة صلة ستلعب دورًا مهمًا في وضع المنطقة على خريطة الفعاليات العالمية، بحيث تصبح ضمن أجندات كبار الفنانين العالميين وجولاتهم الفنية، موضحًا أن الفنان الذي كان يحيي حفلة واحدة في السعودية سيصبح قادرًا على إقامة حفلة أخرى في مصر ضمن جولة متكاملة في الشرق الأوسط.

وأوضح آل الشيخ أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت وفعاليات عالمية كبرى في الساحل الشمالي خلال العام المقبل، مؤكدًا أن ما يتم التخطيط له سيحدث نقلة كبيرة في صناعة الترفيه والسياحة بالمنطقة، وسيعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للفعاليات العالمية.

وشدد رئيس الهيئة العامة للترفيه على أن مصر دائمًا في خاطر كل سعودي وكل عربي، مستشهدًا بما وصفه بوصايا الملك الملك عبد العزيز آل سعود لأبنائه بشأن مصر، كما أشار إلى صورة لخادم الحرمين الشريفين خلال فترة تدريبه للمشاركة في حرب 1956، مؤكدًا كذلك أن ولي العهد السعودي يكن محبة كبيرة لمصر وتربطه علاقة طيبة بالرئيس السيسي، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

زيت النعناع وضغط الدم
دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

